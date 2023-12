E' diventato ministro delle Finanze della Cancelliera Angela Merkel nell'ottobre 2009

È morto Wolfgang Schäuble, che ha contribuito a negoziare la riunificazione tedesca nel 1990 e, in qualità di ministro delle Finanze, è stato una figura centrale nello sforzo di austerità per trascinare l’Europa fuori dalla sua crisi del debito più di due decenni dopo. Aveva 81 anni.

Schäuble è morto a casa martedì sera, come ha riferito la sua famiglia all’agenzia di stampa tedesca dpa mercoledì. Schäuble è diventato ministro delle Finanze della Cancelliera Angela Merkel nell’ottobre 2009, poco prima che le rivelazioni sul deficit di bilancio della Grecia facessero scoppiare la crisi che ha travolto il continente e minacciato di destabilizzare l’ordine finanziario mondiale. Da sempre sostenitore di una maggiore unità europea, ha contribuito a guidare uno sforzo durato anni che mirava a una maggiore integrazione e a un regolamento più severo. Ma la Germania ha attirato critiche per la sua enfasi sull’austerità e per una percepita mancanza di generosità. Dopo otto anni come ministro delle Finanze, Schäuble ha consolidato il suo status di anziano statista diventando speaker del parlamento tedesco – l’ultimo passo di una lunga carriera politica in prima linea che lo ha visto superare sconfitte scoraggianti.

Scholz: “La Germania perde un pensatore acuto”

“Wolfgang Schäuble ha plasmato il nostro Paese per più di mezzo secolo: come deputato, ministro e presidente del Bundestag. Con lui, la Germania perde un pensatore acuto, un politico appassionato e un democratico combattivo. I miei pensieri vanno oggi alla sua famiglia”. Così il cancelliere tedesco Olaf Scholz lo ha ricordato, con un messaggio su X.

