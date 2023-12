Foto di archivio

I colpi di arma da fuoco nella Facoltà di Lettere dell'ateneo Carolina della capitale ceca

Una sparatoria è avvenuta in una scuola in piazza Jana Palacha, nella città vecchia di Praga e ci sarebbero diversi morti e decine di feriti. È quanto fa sapere la polizia della Repubblica Ceca, sui propri canali social. Il responsabile, sempre secondo quanto riferiscono le forze dell’ordine, “è stato eliminato“, come annunciato dalla polizia ceca. “L’intero edificio è attualmente evacuato”, ha aggiunto la polizia.

Vyzýváme občany, aby se v blízkém okolí nezdržovali a nevycházeli z domu. Zásah policie stále pokračuje. pic.twitter.com/OHnSsq4G5f — Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023

“L’intervento della polizia è in corso al momento, l’intera piazza Jana Palacha e l’area circostante sono completamente chiuse”, si legge in un post, “in base alle prime informazioni, possiamo confermare che ci sono morti e feriti sulla scena. I cittadini sono invitati a non rimanere nelle vicinanze e a non uscire di casa. L’intervento della polizia è ancora in corso”.

Secondo il quotidiano ceco, Mladá fronta Dnes, la sparatoria è avvenuta alla Facoltà di Lettere dell’Università Carolina di Praga, capitale della Repubblica Ceca. Testimoni hanno scritto sui social che ci sono state “molte sparatorie”. L’emittente Tn ha riferito che un attentatore è stato avvistato sul tetto della facoltà. Secondo la portavoce della facoltà Tereza Marková, al personale e agli studenti è stato ordinato di chiudersi negli uffici e nelle aule.

