Critiche contro Christian e Bridget Ziegler, influente coppia repubblicana della Florida

Uno scandalo sessuale ha travolto un’influente coppia repubblicana in Florida. Si tratta del presidente del Gop della Florida Christian Ziegler, accusato di violenza sessuale, e della moglie, Bridget Ziegler, nota per essere la cofondatrice del gruppo conservatore Moms for Liberty, nato per opporsi all’obbligo di indossare mascherine anti-Covid nelle scuole e diventato noto per le posizioni anti-Lgbt. Il dipartimento di Polizia di Sarasota sta indagando su Christian Ziegler che è stato accusato da una donna di averla violentata nel suo appartamento a ottobre. Secondo i documenti della polizia, quel giorno gli Ziegler e la donna avevano programmato un rapporto sessuale a tre, ma Bridget non è riuscita ad esserci. L’accusatrice ha detto che Christian si è recato lo stesso nel suo appartamento e l’ha aggredita. I democratici e altri critici hanno accusato la coppia di ipocrisia visto che il comportamento tenuto da questa è in contrasto con i principi sbandierati dai conservatori. Il consiglio scolastico della contea di Sarasota, di cui fa parte Bridget Ziegler, ha adottato con 4 voti a favore su 5 una risoluzione in cui chiede le dimissioni della donna. La risoluzione è stata redatta dalla presidente del consiglio Karen Rose, che ha dichiarato in un’e-mail di essere “scioccata e profondamente rattristata” dalle accuse di stupro che coinvolgono Christian Ziegler e dalle ammissioni della coppia di aver avuto in precedenza un rapporto sessuale a tre con l’accusatrice.

