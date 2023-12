Sono stati inneggiati canti per la libertà e sono stati esposti cartelloni che chiedono la fine dell'offensiva di Israele su Gaza

Migliaia di manifestanti sono scesi in strada a Ramallah, in Cisgiordania, in solidarietà del popolo palestinese. Sono stati inneggiati canti per la libertà, sventolate bandiere e sono stati esposti cartelloni che chiedono la fine dell’offensiva di Israele su Gaza. La guerra tra Hamas e lo Stato ebraico, intanto, è entrata nel suo terzo mese, con le forze di Tel Aviv che stanno espandendo l’offensiva verso il Sud della Striscia.

