Manuel Rocha, 73 anni, avrebbe posto in essere "attività clandestine" al servizio del regime cubano

Manuel Rocha, 73 anni, ex ambasciatore americano in Bolivia e Argentina, è stato arrestato al termine di una lunga indagine dell’Fbi con l’accusa di aver segretamente lavorato come spia del governo cubano almeno a partire dal 1981. Nell’atto d’accusa contro di lui, presentato al tribunale federale di Miami, si sostiene che Rocha sia stato impegnato in “attività clandestine” al servizio del regime cubano. Il 73enne, con alle spalle una carriera di 25 anni al dipartimento di Stato, aveva prestato servizio anche all’Avana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata