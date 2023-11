Non sono state segnalate vittime

Un vasto incendio ha bruciato diversi ettari di bosco in alcuni sobborghi settentrionali di Perth, in Australia. Secondo i media locali molte proprietà sono rimaste distrutte mentre le autorità fanno sapere che le fiamme sono sotto controllo. Non sono segnalate vittime. I vigili del fuoco messi in difficoltà dalle alte temperature e dai forti venti.

