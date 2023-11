Borrell: "Anche Israele deve rispettare leggi di guerra". Sei palestinesi uccisi in attacco Idf in Cisgiordania

Via libera all’accordo tra Israele e Hamas per la liberazione di 50 ostaggi nell’ambito di una tregua dei combattimenti di quattro giorni. Il ministro israeliano Ben Gvir critica l’accordo, sottolineando che farebbe “il gioco di Hamas”, mentre il leader della politica estera Ue, Josep Borrell, sottolinea che “si può criticare Israele senza essere antisemiti”.

12:40 Putin: “A Gaza situazione oltre il punto critico”

La situazione a Gaza “ha superato da tempo il punto critico”. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di una riunione con i membri di governo. “Dobbiamo aiutare le persone che soffrono a causa degli eventi in corso – ha aggiunto – è nostro sacro dovere aiutare soprattutto i nostri cittadini”. Lo riportano le agenzie russe.

12:10 Hamas: “Tregua da domani alle 10”

La tregua, parte dell’accordo raggiunto con Israele per la liberazione di 50 ostaggi, inizierà domani alle 10 locali (le 9 in Italia ndr). Lo ha detto Moussa Abu Marzouk, membro del’ufficio politico di Hamas. Lo riporta The Times of Israel. Marzouk ha affermato che la maggior parte degli ostaggi che dovrebbero essere rilasciati hanno cittadinanza straniera, senza specificare se possiedono anche passaporti israeliani. Da parte di Tel Aviv, al momento, non è arrivata alcuna conferma.

11:34 Ue: “Gravi carenze e aiuti insufficienti a Gaza”

“Non c’è stata alcuna pausa negli intensi bombardamenti e combattimenti a Gaza. Il tasso di vittime rimane molto alto. Si ritiene che siano stati uccisi almeno 12.700 palestinesi, tra cui una percentuale molto elevata di donne e bambini.1,7 milioni di persone sono sfollate all’interno di Gaza. Migliaia sono attualmente in movimento. Stiamo assistendo a continui attacchi e combattimenti intorno alle strutture mediche, che sono protette dal diritto internazionale umanitario”. Lo ha detto il commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, nel suo intervento nel dibattito sulla crisi a Gaza alla plenaria del Parlamento europeo.”C’è una grave carenza in tutta Gaza di tutti i beni di prima necessità, di medicinali, generi alimentari, compresa l’acqua, secondo le Nazioni Unite – ha precisato -. L’assistenza alimentare copre attualmente solo il 10% dell’apporto calorico minimo. Le strutture mediche sono sull’orlo del collasso o hanno già chiuso. Secondo quanto riferito, solo nove dei 35 ospedali di Gaza sono ancora funzionanti e questi solo parzialmente. Il prezzo pagato dalle Nazioni Unite e dagli operatori sanitari e umanitari a Gaza è stato spaventoso. Dall’inizio della crisi sono stati uccisi almeno 108 membri del personale. E l’accesso a Gaza rimane estremamente difficile. Nell’ultimo mese, meno di 50 camion al giorno in media sono entrati a Gaza attraverso il valico di Rafah dall’Egitto. Ciò è deplorevolmente inadeguato. E per diversi giorni della scorsa settimana, nessun camion è riuscito a entrare e la grave carenza di carburante a Gaza rimane un grave ostacolo”.

11:20 Idf: “Evacuare Jabaliya e quartiere Gaza City”

L’Idf ha esortato i i civili nella città di Jabaliya e nel quartiere di Shejaiya a Gaza City, entrambi nel nord della Striscia, a spostarsi verso sud durante il corridoio umanitario quotidiano aperto fino alle 16 di oggi. Lo riporta il Times of Israel. L’esercito israeliano inoltre ha annunciato una “pausa tattica” nei quartieri Jourat al-Lot e Batn al-Sameen di Khan Younis.

11:15 Idf: “Distrutti ingressi 400 tunnel di Hamas”

Le forze di difesa israeliane hanno affermato che le truppe hanno scoperto e distrutto circa 400 ingressi di tunnel nella Striscia di Gaza dall’inizio dell’offensiva di terra il mese scorso. Gli ingressi dei tunnel – viene spiegato – sono stati trovati all’interno di infrastrutture civili, inclusi edifici residenziali, scuole, ospedali e altri siti. Lo riporta il Times of Israel.

10:40 Ben Gvir critica accordo su ostaggi: “Fa il gioco di Hamas”

Il leader del partito di estrema destra israeliano e ministro della Sicurezza, Itamar Ben Gvir, ha criticato l’accordo sul rilascio degli ostaggi parlando di un “precedente pericoloso” che “ripete gli errori del passato” e “fa il gioco” di Hamas. “Hamas voleva questa tregua più di ogni altra cosa – ha dichiarato – voleva anche ‘sbarazzarsi’ delle donne e dei bambini nella prima fase, perché causavano pressioni a livello internazionale. Voleva ottenere, in cambio, carburante, il rilascio dei terroristi, la sospensione delle azioni dell’IDF e persino il divieto di volo dei droni. Ha ottenuto tutto”.

09:35 Borrell: “Si può criticare Israele senza essere antisemiti”

“Dovrebbe essere possibile riconoscere il diritto di difendersi il diritto di Israele e allo stesso tempo indignarsi per ciò che sta succedendo a Gaza e in Cisgiordania. Dovrebbe essere possibile riconoscere il diritto ai palestinesi di avere uno Stato, senza che questo significhi essere qualificati come antisemiti. Dovrebbe essere possibile criticare la politica di Israele, perché qualunque paese deve poter essere oggetto di critiche, senza che per questo si venga accusati di non amare gli ebrei”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, intervenendo al dibattito sul Medioriente alla plenaria del Parlamento europeo. “Non confondiamo le cose. Una cosa è criticare un Paese e un’altra cosa è manifestare il rifiuto a una parte della popolazione. Ma dirò anche che alcune manifestazioni, che presentano un volto brutto dell’antisemitismo, non aiutano la causa palestinese”, ha rimarcato.

09:22 Borrell: “Anche Israele deve rispettare leggi di guerra”

“Ho inviato avvertimenti molto seri ad entrambe le parti, affermando che anche Israele ha obblighi chiari nel contesto della guerra che sta conducendo contro Hamas, non solo obblighi morali, ma anche legali. Obblighi derivanti dalle leggi di guerra e riguardanti l’impedimento dell’accesso ai beni di prima necessità da parte della popolazione”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, intervenendo al dibattito sul Medioriente alla plenaria del Parlamento europeo. “Ogni scuola, ogni ospedale, ogni chiesa, ogni moschea è un’area protetta e, a meno che non perdano tale status, sono aree protette perché vengono utilizzate per scopi militari e devono essere rispettate come tali – ha spiegato -. E se c’è qualche dubbio sul fatto che un dato territorio o una data proprietà abbia o meno perso il suo status di luogo protetto, l’aggressore deve presumere che sia ancora protetto per impostazione predefinita, o mostrare la prova che ha perso tale status e consentire ai civili di andarsene”. “Allo stesso modo, gli attacchi missilistici indiscriminati di Hamas contro Israele, anch’essi in violazione del diritto umanitario internazionale”, ha aggiunto.

09:20 Media, 6 palestinesi uccisi da israeliani in Cisgiordania

Sarebbe di sei morti il bilancio di un attacco condotto dalle forze israeliane nella città di Tulkarem, in Cisgiordania. Lo riporta Wafa citando fonti mediche. Un drone israeliano avrebbe colpito con due missili una casa del quartiere di di Balouneh nel campo profughi di Tulkarem, provocando la morte di sei persone, identificate come Rami Al-Shamli, Uday Al-Zayat, Ahmed Salit, Muhammad Abu Anin, Bassam Al-Shafii e Firas Awad Balawneh. Due feriti, uno dei quali gravemente, sono stati trasportati in ospedale dalle ambulanze.

