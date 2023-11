Sondaggio nazionale dell'emittente Nbc News. La maggioranza disapprova la sua gestione della politica estera e della guerra in corso tra Israele e Hamas

Secondo l’ultimo sondaggio nazionale dell’emittente Nbc News, l’indice di approvazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden è sceso al livello più basso della sua presidenza, al 40%. Il 57% disapprova la sua gestione della politica estera e della guerra in corso tra Israele e Hamas. Inoltre, il sondaggio trova per la prima volta Biden dietro all’ex presidente Donald Trump in un ipotetico confronto per le elezioni, anche se il deficit rientra ampiamente nel margine di errore del sondaggio per una competizione a cui mancano ancora più di 11 mesi. Lunedì 20 novembre, Biden compirà 81 anni.

Il calo di gradimento per Biden è più pronunciato tra i democratici, la maggioranza dei quali ritiene che Israele sia andato troppo oltre nella sua azione militare a Gaza. Tra gli elettori di età compresa tra i 18 e i 34 anni, un enorme 70% di loro disapprova la gestione della guerra da parte di Biden. Sempre in questa fascia di età, Biden a settembre otteneva il 46% di gradimento, mentre ora è fermo al 31%.

