L'esercito israeliano avrebbe ordinato l'evacuazione dell'ospedale al-Shifa. Nuovi raid a sud di Gaza

Continua il conflitto tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza. L’esercito israeliano, riportano media tra cui Al Jazeera, avrebbe ordinato l’evacuazione dell‘ospedale al-Shifa, al centro dei combattimenti di questi giorni per la possibile presenza nella rete di cunicoli sotterranea di membri di primo piano di Hamas. Intanto proseguono i raid, anche a sud di Gaza: per l’agenzia palestinese Wafa ci sarebbero 26 morti nei bombardamenti lanciati dalle Idf su Khan Younis.

08:20 Media, esercito israeliano ordina evacuazione ospedale al-Shifa

L’esercito israeliano ha ordinato l’evacuazione “entro un’ora” dell’ospedale al-Shifa. Lo riportano diversi media, tra cui Al Jazeera, citando una fonte medica interna. L’esercito israeliano avrebbe concesso solo un’ora di tempo per evacuare attraverso la via al-Rashid, chiamata la ‘via del mare’, ma secondo il medico sentito da al Jazeera sarebbe “impossibile evacuare tutte queste persone in un’ora, soprattutto perché non hanno ambulanze per trasferire i pazienti e i neonati prematuri a sud”.

07:45 Media, 26 morti in raid nel sud di Gaza, molti bambini

Almeno 26 palestinesi sono stati uccisi in un bombardamento israeliano sulla città di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riporta Al Jazeera. Secondo l’agenzia di stampa palestinese Wafa, le vittime sarebbero “per lo più bambini”.

01:20 Mezzaluna Rossa: “Attacco a campo profughi Balata, 5 morti”

Un raid aereo ha colpito il campo profughi di Balata, nella città di Nablus, in Cisgiordania occupata.Uccisi cinque palestinesi, due i feriti. Lo riferisce la Mezzaluna Rossa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata