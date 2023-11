La cantante: "Ho il cuore spezzato"

Una fan di 23 anni di Taylor Swift è morta durante il concerto dell’Eras Tour della cantante a Rio de Janeiro. Lo comunica l’organizzatore dello spettacolo. Sia i fan che i politici hanno reagito alla notizia con indignazione. La causa della morte di Ana Clara Benevides Machado non è stata ancora resa nota. Ma i partecipanti al concerto si sono lamentati di non aver potuto portare l’acqua allo Stadio Olimpico Nilton Santos nonostante le temperature vertiginose. Le autorità statali e federali hanno annunciato che è stata aperta un’indagine e che sarà messa a disposizione acqua gratuita in tutti i futuri concerti. Swift dice di avere il “cuore spezzato” e, a causa del suo dolore, non parlerà della morte della giovane donna dal palco durante i suoi prossimi due spettacoli a Rio.

