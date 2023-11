Le vittime sarebbero quasi tutte operai

E’ di almeno 26 morti e decine di feriti il bilancio di un incendio scoppiato in Cina nell’edificio di un’azienda per l’estrazione del carbone, la Yongju Coal Company a Luliang, nella regione settentrionale dello Shanxi. Secondo una prima ricostruzione il rogo si sarebbe sviluppato nella zona docce di un edificio provvisto di uffici e dormitori. Le vittime sarebbero quasi tutti operai. I soccorritori hanno evacuato dallo stabile 70 persone e ne hanno portate 63 in ospedale. Secondo l’emittente statale cinese Cctv l’incendio sarebbe ora sotto controllo.

