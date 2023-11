Al posto della conservatrice il titolare degli Affari Esteri James Cleverly. Il suo ruolo sarà preso dall'ex premier David Cameron

Il premier britannico, Rishi Sunak, ha rimosso la ministra dell’Interno, Suella Braverman, nel quadro di un rimpasto di governo. Lo riferisce l’esecutivo britannico. Braverman, figura di spicco del partito conservatore, era finita al centro delle polemiche dopo aver accusato la polizia metropolitana di Londra di essere stata troppo indulgente nei confronti dei partecipanti alle manifestazioni pro-Palestina delle ultime settimane. Secondo Braverman gli agenti avevano trascurato le violazioni della legge commesse dai manifestanti filo-palestinesi, che aveva poi definito “manifestanti dell’odio”. Nella giornata di domenica esponenti di estrema destra si sono scontrati con la polizia a Londra e Braverman è stata accusata dai critici di aver alimentato le tensioni.

Bbc, Cleverly al posto di Braverman e Sunak riceve Cameron

Rimpasto nel governo britannico a opera del premier Rishi Sunak, che oggi ha rimosso la ministra dell’Interno, Suella Braverman. Al suo posto, secondo la Bbc, l’attuale ministro degli Esteri, James Cleverly, ricevuto da Sunak a Donwing Street. Me nell’esecutivo conservatore potrebbe entrare anche l’ex premier David Cameron. La Bbc lo ha fotografato mentre si recava a incontrare il premier. Cameron, suggerisce l’emittente britannica, potrebbe ricevere un incarico di alto profilo.

Ex ministra Barverman: “Dirò tutto a tempo debito”

“È stato il più grande privilegio della mia vita servire come ministra degli Interni. Avrò altro da dire a tempo debito“. Queste le prime parole dell’ex ministra degli Interni, Suella Braverman, dopo essere stata rimossa dal governo britannico nel quadro del rimpasto operato dal premier, Rishi Sunak. Lo riporta la Bbc. Braverman, figura di spicco del partito conservatore, era finita al centro delle polemiche dopo aver accusato la polizia metropolitana di Londra di essere stata troppo indulgente nei confronti dei partecipanti alle manifestazioni pro-Palestina delle ultime settimana.

Cleverly nominato ministro dell’Interno

James Cleverly è stato nominato ministro dell’Interno del Regno Unito, in sostituzione di Suella Braverman, rimossa oggi dal suo incarico dal premier, Rishi Sunak. Lo riporta il Guardian citando Downing Street. La stessa sede del primo ministro ha confermato che Jeremmy Hunt resterà cancelliere dello Scacchiere. Per sostituire Cleverly come ministro degli Esteri aumentano le quotazioni dell’ex premier David Cameron anche lui ricevuto da Sunak oggi.

David Cameron nominato ministro degli Esteri

L’ex premier britannico David Cameron è stato nominato ministro degli Esteri dall’attuale capo del governo del Regno Unito, Rishi Sunak, al posto di James Celeverly, chiamato a sostituire Suella Braverman agli Interni. E’ insolito, nel Regno Unito, che un ex leader politico non eletto in parlamento venga chiamato a ricoprire un incarico di governo di alto livello, ma l’esecutivo britannico ha spiegato che Cameron sarà nominato nella non elettiva Camera dei Lord.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata