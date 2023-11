Usa chiedono chiarimenti a Netanyahu su futuro Gaza

Continuano le operazioni militari dell’esercito israeliano a Gaza. L’Idf attacca Hamas, accusato di aprire il fuoco sui soldati che evacuano i civili dagli edifici della principale città della Striscia. Intanto ieri duri attacchi a Israele e Stati Uniti sono arrivati da parte di Hezbollah e dell’Iran, con quest’ultimo a chiedere sanzioni nei confronti delle truppe di Tel Aviv. Gli Stati Uniti hanno ufficialmente chiesto a Israele di “contenere il conflitto a Gaza”, evitando così un’escalation generale. Il premier Netanyau, infine, ha smentito la possibilità che l’Anp possa assumere il governo della Striscia: “Non ci sarà un’autorità civile che educhi i propri figli a odiare Israele, a uccidere gli israeliani, a eliminare lo Stato di Israele”. IN AGGIORNAMENTO

11:28 Idf: “Corridoio umanitario anche da ospedali Rantisi e Nasser”

Il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), Daniel Hagari, ha ribadito che Israele sta aprendo un corridoio umanitario che consentirà alle persone di spostarsi , oltre che dall’ospedale al-Shifa, anche “dagli ospedali Rantisi e Nasser”, come riporta il Guardian. Le forze di difesa israeliane hanno pubblicato le registrazioni delle chiamate tra un alto ufficiale del Coordinamento per le attività governative nei territori (Cogat) e il personale ospedaliero degli ospedali al-Shifa, Rantisi e Nasr nel nord di Gaza, in cui vengono date le istruzioni su come evacuare in sicurezza verso la parte meridionale della Striscia. “Chiunque desideri spostarsi dall’ospedale e verso l’ospedale, Al-Wehda Street, a est dell’ospedale, è aperto. “Non ci sono forze israeliane sul lato orientale dell’ospedale”, ha spiegato un alto funzionario dell’amministrazione di coordinamento e collegamento del Cogat a un funzionario dell’ospedale al-Shifa, come riporta Times of Israel. I palestinesi, secondo l’Idf, sono stati in grado di lasciare i tre ospedali, a piedi o in ambulanza, dopo che le forze israeliane hanno assicurato le vie che conducono alla strada Salah a-Din, che funge da corridoio umanitario per diverse ore durante il giorno

10:50 Morto a Gaza membro staff serie tv ‘Fauda’

Un membro della troupe della popolare serie televisiva israeliana ‘Fauda’ è stato ucciso in azione a Gaza. Matan Meir, un riservista del 697esimo battaglione della 551a brigata israeliana e membro dello staff dello show televisivo, è stato inserito nell’elenco dei soldati caduti in servizio a Gaza stilato dalle Forze di difesa israeliane (Idf), come riporta il Jerusalem Post. Anche i profili social della serie tv hanno annunciato la morte di Meir. “Siamo devastati nel condividere che uno dei membri della nostra famiglia ‘Fuada’, Matan Meir, è stato ucciso in azione a Gaza. Matan era un membro integrante della troupe. Il cast e la troupe hanno il cuore spezzato da questa tragica perdita”, recita il messaggio della produzione.

10:44 Onu: “Bombe su sede Undp a Gaza, diversi morti e feriti”

Il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp) ha riferito che la sede di Gaza è stata bombardata la notte scorsa e ci sarebbero diversi morti e feriti. L’Undp si è detto “profondamente turbato dalle notizie preliminari del bombardamento del complesso delle Nazioni Unite a Gaza City, che il Programma di assistenza al popolo palestinese dell’Undp ha gestito fino al 13 ottobre, quando il personale delle Nazioni Unite ha lasciato la struttura”. “Secondo quanto riferito, il bombardamento ha provocato un numero significativo di morti e feriti”, riporta l’Undp in un comunicato. “Il 6 novembre scorso l’Undp ha riferito che diverse centinaia di persone in cerca di rifugio erano entrate nel complesso e ci sono indicazioni che da allora questo numero sia aumentato in modo significativo”, ha riferito ancora l’organizzazione, sottolineando che “la continua tragedia di morti e feriti tra i civili intrappolati in questo conflitto è inaccettabile e deve finire”. “I civili, le infrastrutture civili e l’inviolabilità delle strutture delle Nazioni Unite devono essere rispettati e protetti in ogni momento. Il diritto internazionale umanitario, compresi i principi di distinzione, proporzionalità e precauzione, deve essere rispettato e sostenuto”, riporta ancora il comunicato.

10:15 Palestinese ucciso in Cisgiordania in scontri con esercito

Un giovane palestinese identificato come Montaser Mohammed Saif, 34 anni, è morto questa mattina per le ferite riportate negli scontri con le forze israeliane la scorsa notte nella città di Barqa, a nord di Nablus in Cisgiordania. Come riporta l’agenzia Wafa, l’uomo era stato arrestato dai soldati israeliani che avevano fatto irruzione nella sua casa nella città di Burqa. Nell’ambito delle operazioni, riporta ancora Wafa, le forze israeliane hanno fatto esplodere il veicolo appartenente a un cittadino palestinese e hanno arrestato anche il segretario del movimento Fatah nella città.

09:44 Idf: “‘Pause tattiche attività militari’ a Jabalya per evacuazione”

Le Forze di difesa israeliane effettueranno “pause tattiche nelle attività militari” nella città di Jabalya, situata a 4 chilometri a nord di Gaza, e nel vicino quartiere di Izbat Malien oggi tra le 10:00 e le 14:00 (ora locale), in modo che i palestinesi possano raggiungere i corridoi umanitari per evacuare verso sud. Lo ha riferito il portavoce in lingua araba dell’Idf, il tenente colonnello Avichay Adraee, su X, come riporta Times of Israel, nell’ambito della comunicazione sulla conferma per oggi di un corridoio umanitario presso la strada Salah a-Din che sarà aperta ai movimenti in direzione sud per un totale di sette ore oggi, tra le 9:00 e le 16:00 (ora locale).

09:37 Idf: “‘Percorso sicuro’ per lasciare ospedale al-Shifa”

Le Forze di difesa israeliane hanno riferito che ci sarà un “percorso sicuro” per consentire alle persone di lasciare l’ospedale al-Shifa, la più grande struttura ospedaliera a Gaza intorno alla quale sono in corso intensi combattimenti. Il ‘percorso sicuro’, ha riferito il portavoce in lingua araba dell’Idf, il tenente colonnello Avichay Adraee su X, come riporta Times of Israel, passerà attraverso Al-Wehda Street, per raggiungere la strada Salah a-Din, affinché i palestinesi possano raggiungere il sud di Gaza.

09:30 Idf: “Oggi altro corridoio umanitario di 7 ore per evacuazione”

Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato che il corridoio umanitario nel nord della Striscia di Gaza sarà operativo anche oggi per consentire ai palestinesi di evacuare verso sud. Il portavoce in lingua araba dell’Idf, il tenente colonnello Avichay Adraee, ha dichiarato su X che la strada Salah a-Din sarà aperta ai movimenti in direzione sud per un totale di sette ore oggi, tra le 9:00 e le 16:00 (ora locale), come riporta Times of Israel.

09:21 Autorità Gaza: “Ospedale al-Shifa non operativo, morti 5 pazienti”

Un portavoce del ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, ha riferito questa mattina che l’ospedale al-Shifa, la più grande struttura ospedaliera a Gaza intorno alla quale si stanno svolgendo intensi combattimenti, non è più operativo e non può fornire alcun servizio medico. Nella dichiarazione, come riporta Haaretz, si afferma inoltre che 5 pazienti, tra cui 2 neonati prematuri, sono morti a causa della mancanza di elettricità e che i corpi di oltre 100 pazienti deceduti si trovano ancora nel complesso ospedaliero senza alcuna possibilità di svolgere le pratiche per la sepoltura.

09:04 Media, Usa chiedono chiarimenti a Netanyahu su sicurezza Gaza

Gli Stati Uniti hanno chiesto chiarimenti sulle dichiarazioni del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, secondo cui Israele avrà la responsabilità della sicurezza nella Striscia di Gaza per un periodo indefinito dopo la guerra contro Hamas. La richiesta di chiarimenti è stata riferita per la prima volta dall’emittente pubblica Kan, e un funzionario americano ha confermato la notizia al Times of Israel. Ieri sera, Netanyahu ha indicato che Israele si opporrebbe al ritorno dell’Autorità Palestinese a Gaza dopo la guerra – un obiettivo, secondo quanto riferito, perseguito inseguito da Washington – criticandola come un’entità che educa i bambini a voler eliminare Israele, sostiene il terrorismo e non ha condannato l’azione di Hamas.

08:51 Idf: “Spari Hamas su soldati che evacuano civili”

Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno affermato che un numero “significativo” di soldati continua a combattere nel campo al-Shati di Gaza City e che le truppe della Brigata Givati hanno identificato dei civili in un edificio e abbiano permesso loro di evacuare. Durante l’evacuazione Hamas ha aperto il fuoco contro i soldati, ha riferito ancora l’Idf, come riporta Times of Israel. Le truppe hanno risposto al fuoco e i carri armati hanno bombardato gli uomini armati, uccidendoli. In un altro incidente, l’Idf ha dichiarato che i soldati hanno identificato un gruppo di agenti di Hamas rintanati in un edificio ad al-Shati e hanno effettuato un raid aereo per colpirli. Nel frattempo, un aereo da caccia ha colpito un deposito di armi di Hamas in un edificio del campo, dopo che da lì è stato lanciato un missile, ha riferito ancora l’Idf. Inoltre, la scorsa notte, le truppe della Brigata Nahal che operavano vicino ad al-Shati hanno identificato quattro agenti di Hamas che sono stati eliminati con l’utilizzo di un drone, ha riportato ancora l’Idf.

