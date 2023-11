Il ministro: "Se Hamas avesse avuto le stesse armi di Israele, ora Israele non esisterebbe più"

“Israele non è uno Stato come l’Italia o la Francia, ma è circondato da nemici e la sua possibilità di sopravviverere dipende dalla deterrenza che mette in atto: se fa paura sopravvive, diversamente muore”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ai microfoni di Radio 24, rispondendo alla domanda se Israele abbia esagerato nella reazione all’attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre. “Se non sapesse difendersi, ora non esisterebbe più – ha affermato il titolare della Difesa -. Se Hamas avesse avuto le stesse armi di Israele, ora non ci sarebbe più nessun ebreo, Israele non esisterebbe più”.

