I due Regni ritengono che l'obiettivo finale debba essere la soluzione a due Stati

Il Regno Unito e il Marocco si sono concertati sulla situazione a Gaza e concordano all’unanimità che la pace e la sicurezza in Medio Oriente richiedono una soluzione a due Stati. L’incontro è avvenuto ieri mercoledì in Rabat fra il ministro marocchino degli affari esteri, Nasser Bourita ed il Ministro di Stato britannico responsabile del Medio Oriente, Lord Tariq Ahmad di Wimbledon.

L’obiettivo finale è la soluzione a due stati

I due Regni ritengono che l’obiettivo finale debba essere la soluzione a due Stati, con uno Stato israeliano che conviva fianco a fianco con uno Stato palestinese in pace e sicurezza, ha detto ai giornalisti Lord Tariq Ahmad sottolineando che Rabat e Londra “lavoreranno insieme in questa direzione”, con i loro partner, in particolare gli Stati Uniti e i paesi del Golfo, pur riconoscendo che “questo è un periodo difficile, ma non dobbiamo mai perdere la speranza”. Il ministro britannico ha menzionato, nello stesso contesto, “la tragedia umanitaria a Gaza”, precisando che Marocco e Regno Unito lavoreranno insieme per trovare una soluzione a questa situazione

