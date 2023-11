Le immagini delle attività militari all'interno della Striscia diffuse dall'Idf

L’esercito israeliano ha diffuso un nuovo video delle azioni sul terreno a Gaza delle truppe. I soldati sono impegnati in scontri a fuoco con i miliziani di Hamas, individuano i tunnnel e li fanno saltare in aria. Continuano anche i raid aerei per colpire infrastrutture militari del movimento armato estremista palestinese che governa la Striscia.

