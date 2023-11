Fonti Usa: miliziani Hamas nascosti tra feriti per uscire da Gaza su ambulanze. No di Netanyahu alle pause umanitarie

Prosegue la guerra in Medioriente. Hamas denuncia bombe israeliane nei pressi dell’ospedale Al-Shifa: “Colpito un convoglio di ambulanze, quindici le vittime”. Per l’esercito di Israele, “era una cellula di Hamas con a bordo armi”. Guterres: “Inorridito da attacco ad ambulanze”. Il leader di Hezbollah, Hasan Nasrallah, parla in diretta tv al popolo libanese e musulmano, affermando che le vittime di Gaza sono “tutti martiri”. Secondo fonti Usa, alcuni miliziani di Hamas avrebbero tentato di passare il valico di Rafah nascosti tra i feriti. Nyt: “Israele ha lanciato 2 bombe di una tonnellata su Jabaliya”. Il portavoce militare di Tel Aviv ha fatto sapere che l’operazione di terra nella Striscia continua.

Fonti Usa: “Hamas ha cercato di evacuare miliziani su ambulanze”

Hamas ha cercato di far uscire di nascosto suoi combattenti da Gaza a bordo delle ambulanze sulle quali sono state evacuate decine di palestinesi feriti in Egitto. Lo riferisce un alto funzionario dell’amministrazione Biden, citato da Times of Israel. Secondo le informazioni, Hamas aveva fornito un elenco di feriti gravi da portare in Egitto, insieme a migliaia di cittadini stranieri che cercavano di fuggire dall’enclave. Un terzo dei nomi sulla lista, poi esaminata da Egitto e Stati Uniti, si riferiva a combattenti di Hamas, precisa il funzionario dell’amministrazione Usa. La lista è poi stata respinta e nessuno dei 76 palestinesi feriti ed evacuati a bordo delle ambulanze sono risultati essere combattenti di Hamas.

Guterres: “Inorridito da attacco ad ambulanze a Gaza”

“Sono inorridito dalla notizia dell’attacco a Gaza contro un convoglio di ambulanze fuori dall’ospedale Al-Shifa”. Così il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres in una dichiarazione. “Le immagini dei corpi sparsi per strada fuori dall’ospedale sono strazianti”, ha aggiunto, sottolineando di non aver dimenticato gli “attacchi terroristici” di Hamas in Israele e “l’uccisione, le mutilazioni e i rapimenti, anche di donne e bambini”,

Ministero Sanità Gaza: “20 morti in bombardamento scuola”

Almeno 20 persone sono morte nel bombardamento di una scuola a Gaza da parte delle forze israeliane. Lo comunica il Ministero della Sanità di Gaza. Decine di altre persone sono rimaste ferite. L’istituto Osama bin Zaid, hanno spiegato le autorità, accoglie gli sfollati nell’area di Saftawi, a nord di Gaza City.

Ministero Sanità Gaza: “2 le ambulanze colpite, 15 morti”

Sono due le ambulanze prese di mira oggi in raid di Israele a Gaza City e sono 15 le persone rimaste uccise. È quanto afferma il portavoce del ministero della Sanità di Gaza, Ashraf al-Qudra. Lo riporta Al-Jazeera. Secondo quanto Al-Qudra ha ricostruito in conferenza stampa, Il primo veicolo è stato preso di mira alla rotonda di Ansar a Gaza City, l’autista dell’ambulanza è stato ferito e anche un paramedico ha riportato ferite critiche ed è ancora in sala operatoria. Sempre secondo il portavoce, il convoglio medico è poi tornato indietro e una seconda ambulanza è stata presa di mira quando è arrivata al cancello del complesso ospedaliero di Al-Shifa; in questo secondo attacco il bilancio, secondo Al-Qudra, sarebbe stato di 15 morti e 16 feriti.

Ministero Gaza smentisce Israele: “Ambulanza non era usata da Hamas”

Il portavoce del ministero della Sanità di Gaza, Ashraf al-Qudra, nel corso di una conferenza stampa tenuta davanti all’ospedale Al-Shifa di Gaza City ha respinto quanto detto dall’esercito di Israele, che sostiene che l’ambulanza colpita in un raid aereo oggi nel nord della Striscia fosse usata da Hamas. Lo riporta Al-Jazeera. L’Idf sostiene che l’ambulanza venisse usata per trasportare armi.

