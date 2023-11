Il capo di Hezbollah, Hassan Nasrallah, rompe il silenzio sul conflitto in corso in Medio Oriente. “La battaglia contro l’occupante sionista è legittima, siamo pronti al sacrificio”, afferma il leader della milizia sciita in un discorso al popolo libanese trasmesso da un maxi schermo in piazza a Beirut e seguito da migliaia di persone. “Siamo in guerra dall’8 ottobre“, chiarisce Nasrallah che precisa: “Il maxi attacco del 7 ottobre è al 100% palestinese”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata