Venti oltre 160 km/h, 1,2 milioni di case senza luce in Francia. Chiuse oltre 300 scuole

La tempesta Ciaràn ha colpito le isole britanniche e quelle del Canale della Manica e i meterologi hanno lancito l’allarme sostenendo che ci siano seri rischi per la popolazione delle zone colpite dal fenomeno. Lo riporta la Bbc. In un post su X, la polizia del Jersey ha affermato di aver già trasferito 39 persone a causa dei danni causati dalla tempesta alle loro case durante la notte, mentre altre tre sono state portate in ospedale. La polizia ha aggiunto che i servizi di emergenza sono all’opera per cercare di “gestire altri incidenti”. Nelle Isole del Canale sono stati registrati venti superiori a 160 km/h. La polizia del Jersey ha quindi fatto sapere che le condizioni sono attualmente “pericolose” e ha invitato i residenti a restare in casa. Complessivamente Ciaràn porterà alla chiusura di oltre 300 scuole.

1,2 mln di utenti senza luce per tempesta Ciaràn

In un comunicato stampa diffuso nelle prime ore di oggi, il gestore francese della rete elettrica Enedis ha annunciato che questa mattina, 1,2 milioni di utenti erano senza elettricità, 780mila dei quali si trovano in Bretagna, si trovano senza elettricità a causa del passaggio della tempesta ‘Ciaràn’. Lo riporta Bfmtv. Enedis afferma di aver attivato la sua Forza di intervento rapido per l’elettricità (Fire) e che intende mobilitare 3mila tra dipendenti e fornitori “non appena le condizioni lo consentiranno, per ripristinare l’elettricità il più rapidamente possibile nelle aree colpite”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata