Le immagini sono state riprese da Al-Qahera, media statale di El Cairo

In centinaia sono riusciti ad attraversare il varco di Rafah, passando dalla Striscia di Gaza all’Egitto. Le telecamere di Al-Qahera, media statale di El Cairo, hanno ripreso una decina di persone – tra donne, uomini e bambini – mentre entrano nel valico. Già in precedenza il Paese nord-africano aveva fatto sapere che a più di 80 palestinesi feriti sarebbe stato consentito di spostarsi per ricevere delle cure mediche. L’autorità palestinese per il passo di Rafah, inoltre, ha comunicato che sono oltre 400 i titolari di passaporti stranieri autorizzati a lasciare Gaza mercoledì 1° novembre. L’Egitto, tuttavia, nei giorni scorsi aveva sottolineato che non intende accettare un afflusso di rifugiati per timore che Israele non permetta poi loro di tornare nella Striscia dopo la guerra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata