Secondo Hamas sarebbero oltre 8mila le vittime palestinesi

Colonne di fumo si ergono al Nord della Striscia mentre Israele continua a bombardare il territorio. Da poco, infatti, lo Stato ebraico è entrato in una nuova fase del conflitto e ha aumentato l’intensità dell’offensiva. Secondo il ministero della Sanità di Gaza le vittime tra i palestinesi sarebbero oltre 8mila, di cui la metà bambini. Nel mentre Tel Aviv avrebbe detto no a una proposta di scambio con Hamas. Quest’ultimo avrebbe chiesto la scarcerazione di circa 7mila prigionieri in cambio della liberazione degli ostaggi israeliani.

