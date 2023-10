Il filmato è stato diffuso dalle Forze di Difesa Israeliane

Le Forze di Difesa Israeliane hanno diffuso un video che mostra operazioni via terra condotte nella Striscia di Gaza. Nel filmato si vedono diversi carri armati allineati lungo una pianura, insieme a immagini in bianco e nero di veicoli militari che manovrano in mezzo a sporadiche esplosioni. Questo avviene nel momento in cui Israele ha interrotto le comunicazioni nella Striscia di Gaza con bombardamenti e colpi di artiglieria. Le esplosioni dovute ai continui attacchi aerei nella notte tra venerdì e sabato hanno illuminato per ore il cielo sopra Gaza City. L’esercito israeliano afferma che sta espandendo le operazioni di terra nel territorio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata