Lo ha detto il numero due della Guardia Rivoluzionaria di Teheran, Ali Fadavi

Il numero due della Guardia Rivoluzionaria iraniana, Ali Fadavi, ha minacciato di attaccare Israele, indicando come obiettivo la città di Haifa. Lo riferisce Iran International. “Alcuni considerano un attacco missilistico diretto su Haifa come la linea d’azione più pratica. Porteremo a termine questo compito senza esitazione se sarà necessario e se verrà richiesto”, ha detto il vice comandante dei Guardiani della rivoluzione, precisando tuttavia che la decisione non spetta a lui. “Non sono io a decidere questo compito”, ha detto parlando agli studenti dell’università di Teheran.

