Il candidato progressista e ministro dell'Economia ha ottenuto a sorpresa il 36,54% dei voti

In Argentina la corsa alla Casa Rosada si deciderà il 19 novembre al ballottaggio. Con oltre il 95% dei voti scrutinati, il candidato progressista Sergio Massa ha ottenuto il 36,54% dei voti contenendo l’ultra liberista Javier Milei che ha ottenuto il 30,06%. La conservatrice Patricia Bullrich è arrivata terza, con il 23,85% dei voti. La maggior parte dei sondaggi pre-elettorali dava a Milei un leggero vantaggio e a Massa al secondo posto. Massa è una figura di spicco nell’amministrazione di centrosinistra al potere dal 2019. La sua vittoria è arrivata nonostante il fatto che sotto il suo controllo (Massa è infatti il ministro dell’Economia dell’attuale governo) l’inflazione sia salita a tre cifre, erodendo il potere d’acquisto degli stipendi e aumentando la povertà.

Affluenza al 74%

I seggi si sono chiusi alle 18 locali, le 23 di domenica 22 ottobre in Italia. L’affluenza si è attestata intorno al 74%, dato in aumento rispetto a quello registrato durante le ultime elezioni, ovvero le primarie che si sono tenute in agosto e per cui aveva votato il 69% degli aventi diritto.

