Il portavoce Dmitry Peskov: "Non accettiamo questo tono"

Il Cremlino all’attacco di Joe Biden. Le parole del presidente americano che nel suo ultimo discorso dalla sala Ovale della Casa Bianca ha accostato il presidente russo, Vladimir Putin, ad Hamas, sono “inaccettabili”. A dirlo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov come riporta Ria Novosti. “E’ chiaro – ha commentato Peskov – che questo è un momento di grande emotività e potenzialmente pericoloso nella situazione internazionale, inclusa la guerra in Medioriente. C’è molta emotività nei discorsi politici, compresi quelli dei politici di alto rango e dei funzionari governativi, ma questa retorica difficilmente è adatta a leader di stati responsabili ed è improbabile che possa essere accettabile anche per noi. Non accettiamo questo tono nei confronti della Federazione Russa, nei confronti del nostro presidente”. Biden aveva detto che “Hamas e Putin rappresentano minacce diverse, ma hanno questo in comune: entrambi vogliono annientare completamente la democrazia vicina, annientarla completamente”.

