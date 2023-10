Bandiere dello Stato ebraico e cartelli con le foto dei rapiti da Hamas

Manifestanti con bandiere greche e israeliane hanno manifestato in sostegno dello Stato ebraico davanti all’ambasciata israeliana a Atene. I manifestanti hanno mostrato cartelli con le foto degli israeliani rapiti dai militanti di Hamas negli assalti dello scorso 7 ottobre e portati a Gaza. Alcuni hanno cantato l’inno nazionale greco e quello israeliano. Alcune ore dopo la polizia antisommossa greca ha sparato gas lacrimogeni dopo che migliaia di partecipanti a un corteo filo-palestinese avevano tentato di avanzare verso l’ambasciata israeliana ad Atene. Non sono stati segnalati arresti o feriti e i disordini si sono conclusi rapidamente. Il governo greco ha espresso un forte sostegno a Israele nella guerra contro Hamas. Il Ministero della Sanità di Gaza, guidato da Hamas, ha dichiarato che 3.478 palestinesi sono stati uccisi e più di 12.000 feriti negli ultimi 11 giorni. Secondo le autorità israeliane, più di 1.400 persone in Israele sono state uccise e almeno altre 199, compresi bambini, sono stati catturati da Hamas e portati a Gaza.

