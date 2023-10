Volo carico di provviste e medicinali partito per l'Egitto

La Russia consegnerà 27 tonnellate di aiuti umanitari alla popolazione nella Striscia di Gaza. Un volo speciale del Ministero russo per le Emergenze è partito per l’Egitto, ha riferito il servizio stampa del Ministero. “Agendo su istruzioni del presidente russo e per conto del governo, l’aereo del Ministero per le Emergenze consegnerà carichi umanitari alla popolazione della Striscia di Gaza. Un volo speciale Il-76 del Ministero è decollato dall’aeroporto di Ramenskoye, nella regione di Mosca, verso l’aeroporto El Arish”, ha affermato il Ministero in una nota.

