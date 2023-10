La scossa ha colpito la zona della città di Herat

Un terremoto di magnitudo 6.3 è avvenuto alle 5.36 ora italiana nella zona nord occidentale dell’Afghanistan. La scossa ha colpito la zona della città di Herat ed ha avuto una profondità di 12 km. Da inizio ottobre l’intera area è teatro di numerose scosse. La più forte, lo scorso 7 ottobre, ha distrutto diversi villaggi causando oltre mille vittime.

New- Magnitude 6.3 earthquake hits today northwest of Afghanistan’s #Herat city: USGS

Few days ago earthquake hit Afghanistan had killed over 2,400+.

#earthqauke #AfghanistanEarthquake #Afganistan #Taliban #deprem #Sismo #tremor pic.twitter.com/UQbm3VshTb

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) October 15, 2023