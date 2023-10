L’esercito israeliano ha mostrato le armi che i combattenti di Hamas avrebbero usato, secondo le forze armate di Tel Aviv, durante l’assalto ai villaggi al confine con Gaza la scorsa settimana. Il comandante dell’Istituto per la Ricerca sulle Armi ha mostrato ai giornalisti, in una base militare nel sud di Israele, vari ordigni esplosivi, granate e fucili che i militanti di Hamas avrebbero portato con sé durante l’incursione in Israele.

