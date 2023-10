Khader Tamimi in piazza a Milano: "Il nostro popolo soffre dal 1917"

Circa 3mila persone hanno manifestato a Milano in solidarietà del popolo palestinese, coinvolto nel conflitto tra Hamas e Israele scoppiato il 7 ottobre scorso. Il lungo corteo si è snodato per il centro città, vigilato a distanza da agenti in tenuta antisommossa. “Abbiamo organizzato questo per protestare contro tutto quello che sta succedendo a Gaza, contro il nostro popolo. Stanno bombardando anche gli ospedali. Israele non guarda in faccia a nessuno, né al neonato né all’anziano di 90 anni”, ha detto in piazza Duca d’Aosta Khader Tamimi, presidente della comunità palestinese della Lombardia. “Il popolo palestinese è dal 1917 che sta soffrendo, il colmo è stato il 1948. Prima non c’erano ebrei, erano il 5% della popolazione. Dopo hanno occupato la Palestina”, ha aggiunto.

