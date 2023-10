Ambulanze e squadre di protezione civile fanno fatica a spostarsi a causa dei continui bombardamenti

La persone si aggirano tra i numerosi edifici danneggiati a Gaza, dopo che Israele ha reagito agli attacchi lanciati da Hamas una settimana fa. Il ministero dell’Interno di Gaza ha affermato che le ambulanze e le squadre di protezione civile non sono in grado di avvicinarsi alle aree in cui le persone sarebbero intrappolate sotto infrastrutture crollate a causa delle strade gravemente danneggiate e dai continui attacchi aerei. Gruppi umanitari hanno chiesto la creazione di corridoi per portare aiuti a Gaza e hanno avvertito che gli ospedali, sopraffatti dai feriti, stanno esaurendo le scorte. Israele ha bloccato l’ingresso di cibo, carburante e medicinali a Gaza, e l’unico accesso rimasto dall’Egitto è stato chiuso martedì dopo gli attacchi aerei che hanno colpito vicino al valico di frontiera. Lo Stato ebriaoc, inoltre, ha rinnovato gli appelli sui social media e nei volantini lanciati dal cielo affinché i residenti di Gaza si spostassero a sud, mentre Hamas ha esortato le persone a rimanere nelle loro case.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata