Il ministro della Difesa ha parlato dopo il vertice Nato: "Violenza inaudita che non fa parte della guerra"

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha parlato della posizione della Nato riguardo alla guerra tra Israele e Hamas in un punto stampa al termine della ministeriale Difesa dell’Alleanza Atlantica. “Il messaggio che esce dalla Nato non poteva essere che quello di solidarietà (a Israele) di fronte a un atto terroristico di violenza inaudita, fatto da un’organizzazione terroristica come Hamas, che non bisogna sovrapporre al popolo palestinese, perché sono due cose diverse – ha detto Crosetto nel Quartier generale della Nato – abbiamo visto le immagini, che il ministro (israeliano) ha mostrato che il mondo ha visto, di una violenza inaudita che non fa parte della guerra, non fa parte di nessuna cosa che l’umanità può accettare. Quindi la vicinanza di Israele è totale da parte della Nato, da parte di tutte le nazioni che non possono che inorridire di fronte ai margini di questo tipo, di una violenza di questo tipo”.

