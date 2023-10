Sisma di magnitudo 6.3, centinaia di case distrutte

Sale a 2mila morti il bilancio dei potenti terremoti che hanno scosso l’Afghanistan occidentale. Lo ha riferito un portavoce dei talebani. Ieri un forte terremoto di magnitudo 6.3, seguito da forti scosse di assestamento, ha causato decine di morti nella parte ovest del Paese, stando a quanto riferito dall’autorità nazionale per i disastri. Abdul Wahid Rayan, portavoce del ministero dell’Informazione e della Cultura, ha affermato che il bilancio delle vittime del terremoto di Herat è più alto rispetto a quanto riportato originariamente. Circa sei villaggi sono stati distrutti e centinaia di civili sono rimasti sepolti sotto le macerie. Il ministero ha chiesto aiuti urgenti. Le Nazioni Unite hanno fornito una cifra preliminare di 320 morti, ma in seguito hanno affermato che il totale fosse ancora in fase di verifica. Le autorità locali hanno stimato in 100 i morti e 500 i feriti, secondo lo stesso aggiornamento dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari. L’aggiornamento riporta inoltre 465 case distrutte e altre 135 danneggiate.

