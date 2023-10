Il Cremlino invoca il cessate il fuoco. Zelensky: "Diritto a difesa", la condanna della Nato

Condanna unanime nei confronti di Hamas da parte della comunità internazionale. Gli attacchi su Israele di questa mattina sono “un aggravamento inaspettato. Se lo avessimo previsto, non lo avremmo permesso”. Lo ha detto il rappresentante il viceministro degli Esteri russo Mikhail Bogdanov, come riporta Interfax. “Siamo in contatto con tutti adesso. Con gli israeliani, i palestinesi, gli arabi. Ora chiariremo tutte le circostanze, capiremo tutto”, ha detto ancora Bogdanov, sottolineando che al momento “ovviamente chiediamo sempre moderazione”.

La Russia “è in contatto con Israele, Palestina e Paesi arabi e invita le parti in conflitto a cessare il fuoco”. Lo ha dichiarato alla Tass il rappresentante speciale della Russia per il Medio Oriente e i paesi africani, il vice capo del ministero degli Esteri, Mikhail Bogdanov. “Si tratta della ricaduta di un conflitto che dura da 75 anni. Mosca è in contatto con tutte le parti, compresi i paesi arabi. Chiediamo un cessate il fuoco immediato e la pace”, ha aggiunto commentando l’aggravarsi del conflitto israelo-palestinese. Bogdanov ha osservato che il processo di pace in Medioriente deve iniziare sulla base degli accordi esistenti riconosciuti a livello internazionale. “Le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non sono state attuate, il lavoro del Quartetto per il Medio Oriente è stato silurato, i negoziati non hanno avuto luogo, e questo è il risultato”, ha concluso.

Biden sente Netanyahu

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiamato il primo ministro Benjamin Netanyahu. Lo ha reso noto tramite il social network ‘X’ l’ufficio del premier israeliano. Nella telefonata – viene spiegato – Biden ha “sottolineato che gli Stati Uniti sono al fianco di Israele e sostengono pienamente il diritto di Israele a difendersi”. Nel corso di una telefonata intercorsa con il presidente americano Joe Biden, il primo ministro israeliano, Benjamin Nentanyahu, ha ringraziato gli Stati Uniti per il loro sostegno e ha sottolineato la necessità di una “campagna prolungata e potente” contro Hamas che Israele “vincerà”. Lo ha reso noto tramite il social network ‘X’ l’ufficio del premier israeliano.

Onu condanna attacchi a Israele: “Precipizio pericoloso”

Le Nazioni Unite “condannano con veemenza l’assalto su più fronti contro i paesi e le città israeliane vicino a Gaza e la raffica di razzi che ha raggiunto il centro di Israele da parte dei militanti di Hamas. Questi sono attacchi atroci contro i civili e devono essere fermati immediatamente”. Lo ha dichiarato il coordinatore speciale dell’Onu per il processo di pace in Medioriente, Tor Wennesland. “Si tratta di un precipizio pericoloso – ha aggiunto – invito tutti a tirarsi indietro dal baratro”.

La condanna della NATO

“Condanniamo fermamente gli attacchi terroristici di oggi da parte di Hamas contro il nostro partner della Nato, Israele. I nostri pensieri sono con le vittime e tutte le persone colpite. Il terrorismo è una minaccia fondamentale per le società libere e Israele ha il diritto di difendersi”. Lo ha scritto su ‘X’, il portavoce dell’Alleanza altantica, Dylan White.

Zelensky: “Israele ha indiscutibile diritto a difendersi”

“Il diritto alla difesa di Israele non può essere messo in discussione”. Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “In nessuna parte del mondo si può dare al terrorismo una sola possibilità, si tratta di un crimine non solo contro un Paese ma contro l’umanità in quanto tale e contro il mondo intero”, ha aggiunto. “Le mie condoglianze a tutti coloro che hanno perso familiari e amici nell’attacco terroristico – ha affermato ancora – crediamo che l’ordine sarà ristabilito e che i terroristi saranno distrutti”.

La condanna tedesca

“Oggi ci giungono notizie terrificanti da Israele. Il lancio di razzi da Gaza e la crescente violenza ci sconvolgono profondamente. La Germania condanna questi attacchi di Hamas e sostiene Israele”. Lo ha scritto su X il cancelliere tedesco Olaf Scholz. L’ambasciatore tedesco in Israele, Stennef Seiber ha inviato un messaggio a “tutti i connazionali in Israele: il lancio di razzi da Gaza continua e il rischio nel complesso aumenta. Si prega di restare nei pressi dei rifugi, informarsi sulla situazione e seguire le indicazioni delle forze di sicurezza”.

Gentiloni: “Angoscia per attacchi”

Angoscia per quanto sta accadendo. Solidarietà a Israele. Condanna degli attacchi terroristici di Hamas” scrive invece il Commissario europeo Paolo Gentiloni su X.

Borrell: “Ue condanna attacchi Hamas, solidarietà a Israele”

“Seguiamo con angoscia le notizie che arrivano da Israele. Condanniamo inequivocabilmente gli attacchi di Hamas. Questa orribile violenza deve finire immediatamente. Il terrorismo e la violenza non risolvono nulla. L’Ue esprime la sua solidarietà a Israele in questi momenti difficili”. Così l’Alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell su X.

Erdogan: “Esortiamo a moderazione”

“Esortiamo tutte le parti ad agire con moderazione e a evitare passi impulsivi che aumenterebbero ulteriormente la tensione”. Così il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a proposito della situazione in Medioriente tra israeliani e palestinesi, secondo quanto riportato dall’agenzia Anadolu.

