Il direttore del Cesi: "Una delle ragioni per il lancio di questi razzi è quella di creare problemi economici a Israele"

Quanto sta accadendo in queste ore “è il frutto del fatto che quando si mette la polvere sotto il tappeto non rende la casa più pulita. La questione israelo-palestinese è abbandonata al suo destino da anni. La situazione è incancrenita e abbandonata da tutti”. E’ l’analisi effettuata con LaPresse da Andrea Margelletti, direttore del Cesi. Secondo l’esperto “una delle ragioni per il lancio di questi razzi è quella di creare problemi economici a Israele”, inoltre “il fatto che le forze speciali israeliane abbiano eliminato gran parte dei capi della rivolta di Gaza ha portato a una parcellizzazione. Ora comandano dei diciottenni che non hanno idea” delle conseguenze delle loro azioni. Tornando all’analisi geopolitica Margelletti spiega: “I Paesi sunniti di fatto hanno abbandonato i palestinesi mentre i presidenti americani prima tentavano di risolvere il conflitto mente ora gli Stati Uniti hanno spostato l’ambasciata a Gerusalemme”. Sotto questo aspetto l’esperto approva la decisione italiana di tenere la propria rappresentanza diplomatica a Tel Aviv. “Una scelta giusta e saggia che non mette comunque in dubbio l’amicizia con Israele. Se vogliamo avere una speranza di pace anche fra mille anni la politica deve essere quella dei due popoli e due Stati”.

