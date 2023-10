Yonatan Yagodovski racconta a LaPresse: "Oltre 100 morti, situazione terribile"

La drammatica situazione a Israele dopo l’attacco su larga scala di Hamas, raccontata a LaPresse da Yonatan Yagodovsky, direttore del Dipartimento Raccolta Fondi e Relazioni Internazionali del ‘Magen David Adom’, la ‘Stella di David Rossa’, il servizio medico d’emergenza e protezione civile israeliano. “Al momento ci sono almeno 100 morti e più di mille feriti, di cui molti civili. Ma purtroppo sappiamo già che è un numero che è destinato a salire“, ha detto Yagodovski. Ha anche confermato che tra le persone morte in seguito agli attacchi c’è anche un membro del ‘Magen David Adom’. “Purtroppo uno dei nostri è rimasto ucciso. Non conosciamo ancora i dettagli. La situazione è orribile. Gli attacchi sono iniziati alle 6.30 della mattina e sappiamo che la situazione andrà avanti ancora a lungo”, ha spiegato ancora Yagodovsky.

“Pazienti evacuati dagli ospedali”

“Stiamo evacuando i pazienti dagli ospedali del sud perché sono al limite. Portiamo i pazienti nelle altre strutture nel centro di Israele, nell’area di Tel Aviv e a Gerusalemme, utilizzando anche gli elicotteri“, ha detto ancora Yagodovsky. “Stiamo raccogliendo le donazioni di sangue, perché ne abbiamo estremamente bisogno. Molte persone si sono messe in fila per donare il sangue, nonostante la situazione terribile”, ha spiegato. “Israele ora è in guerra e dobbiamo tenere gli occhi aperti, anche ai confini al nord, perché abbiamo il timore che possano arrivare altri attacchi in un modo o nell’altro”.

