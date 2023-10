L'annuncio su X dell'intelligence militare

Le ultime notizie dalla guerra in Ucraina del 4 ottobre, nel 588esimo giorno dall’invasione russa.

L’intelligence militare di Kiev ha scritto su X che “gli uomini delle forze speciali ‘Stuhna’ e ‘Bratstvo’, come parte dell’unità di forze speciali Timur” dell’intelligence militare ucraina (Gur) sono sbarcati sul territorio della penisola di Crimea e hanno colpito gli occupanti di Mosca“. Nel post è stato anche allegato un video dello sbarco con una bandiera ucraina: “La Crimea sarà ucraina. Gloria all’Ucraina”, afferma il Gur. Precedentemente il ministero della Difesa della Russia aveva comunicato di avere sventato un tentativo di sbarco in Crimea da parte di un gruppo dell’esercito ucraino “che viaggiava in direzione di Capo Tarkhankut su un’imbarcazione militare veloce e tre moto d’acqua”.

#працюєГУР 🇺🇦 Крим буде українським!⁰⁰🔥 Спецпризначенці «Стугни» та «Братства» у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам!⁰⁰‼️ Крим буде українським! 🫡 Слава Україні! pic.twitter.com/gGQBnpJgak — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) October 4, 2023

