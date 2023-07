Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa che cita il ministero palestinese della Salute

Un palestinese di 23 anni, identificato come Mohammad Abudul Hakim Nada, è rimasto ucciso durante gli scontri scoppiati dopo che l’esercito israeliano ha fatto irruzione nel campo profughi di al-Ain a Nablus, in Cisgiordania. Lo riporta l’agenzia palestinese Wafa che cita il ministero palestinese della Salute. Il giovane sarebbe stato colpito al petto durante lo scontro a fuoco ed è stato subito trasportato in ospedale, dov’è deceduto a causa della gravità delle ferite.

