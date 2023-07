Lo riporta Ria Novosti

I deputati della Duma, la camera bassa russa, hanno approvato in seconda e terza lettura in sessione plenaria un emendamento che dal primo gennaio del 2024 innalzerà sino a 30 anni l’età massima per la leva militare obbligatoria. Lo riporta Ria Novosti.

In precedenza l’età massima era fissata a 27 anni. L’età minima per la coscrizione resta fissata a 18 anni. La legge prevede anche la possibilità di stipulare contratti di durata inferiore a un anno con i militari di leva durante periodi di emergenza per partecipare a una missione finalizzata a mantenere o a ripristinare la pace.

