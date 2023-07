Il ministro della Difesa parla di "attacco terroristico"

Continua lo scambio di accuse incrociato tra Ucraina e Russia, mentre i combattimenti non si arrestano. “Due droni ucraini che hanno tentato di attaccare le strutture a Mosca sono stati bloccati lunedì mattina”. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo aggiugendo che i droni sono stati bloccati e distrutti. A riferire dell’attacco contro due edifici non residenziali era stato il sindaco della capitale russa, Sergey Sobyanin, sul suo canale Telegram.

“Attacchi di droni su due edifici non residenziali sono stati registrati intorno alle 4 di oggi, senza causare gravi danni o vittime. Tutti i servizi di emergenza stanno lavorando sul posto”, è quanto ha riportato il sindaco. Un veicolo aereo senza pilota ha colpito un grattacielo per uffici nel sud di Mosca, ha riferito alla agenzia Tass un funzionario delle emergenze. “È stata udita un’esplosione quando un veicolo aereo senza pilota ha colpito un edificio per uffici su Prospekt Likhacheva. Secondo le informazioni preliminari, l’incidente non ha causato vittime”, ha detto. Secondo il funzionario, le finestre si sono rotte su un’area di 50 metri quadrati al 17° e 18° piano. In precedenza, i detriti di un altro drone sono stati trovati al 17 di Komsomolsky Prospekt, nel centro di Mosca. Lì il traffico è stato bloccato.

“Il tentativo del regime di Kiev di condurre un attacco terroristico alle strutture di Mosca, utilizzando due veicoli aerei senza pilota, è stato sventato. Due UAV ucraini si sono schiantati dopo essere stati bloccati”, ha detto il ministero della Difesa, aggiungendo che l’incidente non ha causato vittime.

