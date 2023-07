Il biglietto fortunato è stato venduto in un supermercato di Los Angeles, è la sesta vincita più alta negli Stati Uniti

È stato venduto in California il biglietto della lotteria Powerball che ha vinto il jackpot da 1,08 miliardi di dollari. Questi i numeri vincenti estratti mercoledì sera: 7, 10, 11, 13, 24 e il numero Powerball 24. Il biglietto fortunato è stato venduto in un supermercato di Los Angeles. Il vincitore potrà scegliere se incassare subito 558,1 milioni di dollari o il premio completo di 1,08 miliardi in pagamenti annuali per i prossimi 30 anni. È la terza volta che il jackpot supera il miliardo di dollari.

