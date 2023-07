Lo fa sapere Il ministero della Difesa ucraino attraverso una dichiarazione riportata dai media di Kiev

Il ministero della Difesa ucraino in una dichiarazione riportata dai media di Kiev ha avvertito tutte le navi dirette “verso i porti russi o verso quelli ucraini occupati” a partire da domani potranno essere considerate come “trasportatrici di merci militari con tutti i relativi rischi“. Kiev precisa anche che “le informazioni di navigazione rilevanti per i marinai sono già state rese pubbliche” e che la responsabilità “di tutti i rischi ricade interamente sulla leadership russa”.

