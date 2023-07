L'interruzione di gravidanza è ora nuovamente consentita fino alla 20esima settimana. La governatrice Reynolds vuole ricorrere alla Corte Suprema dello Stato

L’aborto in Iowa è di nuovo legale, dopo che un giudice ha temporaneamente bloccato la nuova legge dello Stato che vieta gran parte delle interruzioni di gravidanza dopo la sesta settimana di gestazione. La decisione del giudice è giunta dopo la firma in legge, alcuni giorni fa, del provvedimento da parte della governatrice Kim Reynolds. In base alla decisione, giunta dopo il ricorso presentato da alcune associazioni ‘pro-choice’, l’interruzione di gravidanza è ora nuovamente consentita in Iowa fino alla 20esima settimana di gravidanza. La governatrice Reynolds ha annunciato di voler ricorrere alla Corte Suprema dello Stato. La nuova legge impediva le interruzioni di gravidanza dopo la sesta settimana, anche in presenza di stupri e incesti se non denunciati entro un certo periodo di tempo e in caso di rischio per la vita della donna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata