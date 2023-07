Colpite le regioni di Kyushu e Chugoku

E’ di almeno due morti e sei dispersi il bilancio delle piogge torrenziali che hanno colpito le regioni di Kyushu e Chugoku nel Giappone sud-occidentale causando smottamenti, interruzioni di strade, treni e tagli alle forniture di acqua. Un uomo è stato trovato morto in un veicolo caduto in un fiume in piena nella prefettura di Yamaguchi mentre nella città di Soeda, prefettura di Fukuoka, una persona è morta sotto una colata di fango mentre una seconda è stata salvata dai soccorritori.

