Il ministro degli Esteri a margine del congresso Confsal a Roma

Situazione ancora instabile in Russia. “Stiamo seguendo con attenzione le vicende che accadono in Russia ma non vogliamo interferire, non siamo in guerra con la Russia, stiamo sostenendo la libertà ucraina. L’unità di crisi della Farnesina è a lavoro 24 ore su 24 ma non ci sono al momento problemi per i nostri concittadini in Russia”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del congresso Confsal a Roma.

“Le intenzioni di Prigozhin? Difficile capire quali fossero. Sono questioni interne alla Russia. Le guardiamo con attenzione ma non interferiamo. Sosteniamo tutte le iniziative di pace come quella della Turchia e del Vaticano ma per una pace giusta. L’avanzata ucraina? I dati per ora confermano l’avanzata e ci auguriamo che i russi tornino da dove sono partiti. Questo significherebbe poter parlare finalmente di pace e di cessate il fuoco” ha aggiunto il vicepresidente di Forza Italia.

