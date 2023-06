Il ministro degli Esteri ha rilasciato un'intervista a La Stampa sulla crisi in Russia

“La Russia esce indebolita dalla crisi ma noi non siamo in guerra con Mosca“. Lo dichiara il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso di una intervista a La Stampa, a proposito del tentato golpe in Russia. “Non interferiamo nella vita politica russa, pensiamo a Kiev. Il conflitto non conviene a nessuno e Pechino è fondamentale per la desistenza”, ha aggiunto Tajani che ha poi ribadito: “Ora non è il momento per l’ingresso nella Nato per l’Ucraina. Oggi la priorità è arrivare alla pace”. Sull’esclusione dell’Italia dall’unità di crisi voluta dal presidente americano Joe Biden, Tajani ricorda: “Per gli Usa siamo fondamentali per tenere unito il fronte europeo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata