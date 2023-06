Il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu ha visitato le truppe in Ucraina in quella che è la sua prima apparizione pubblica dall’ammutinamento dei miliziani di Wagner. Le immagini sono state fornite dal ministero della Difesa di Mosca. Shoigu non ha commentato la ribellione, durante la quale il capo di Wagner Yevgeny Prigozhin ha chiesto al ministro della Difesa di incontrarlo a Rostov prima di sospendere l’ammutinamento. L’agenzia Ria ha riferito che Shoigu ha incontrato il colonnello generale Nikiforov, comandante del raggruppamento ‘occidentale’. Il ministro ha inoltre prestato particolare attenzione all’organizzazione del supporto alle truppe coinvolte nell’operazione militare speciale e alla creazione di condizioni per il dispiegamento sicuro del personale.

