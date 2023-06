Fu una delle più sanguinose della Seconda Guerra Mondiale

Celebrato il 78esimo anniversario della battaglia di Okinawa, una delle più sanguinose della Seconda Guerra Mondiale. A ricordarla il governatore della prefettura di Okinawa e il primo ministro nipponico Fumio Kishida. Il 23 giugno 1945 furono in 200mila a perdere la vita, quasi la metà dei quali residenti a Okinawa. Una cerimonia nella città di Itoman ha ricordato la tragedia con un momento di silenzio a mezzogiorno e la deposizione di crisantemi bianchi per i caduti in guerra.

