Sempre più disperata la ricerca di superstiti a bordo di Titan

Secondo le prime analisi della Marina Usa i rumori subacquei rilevati durante le ricerche del sommergibile Titan disperso nell’Atlantico erano generati dal “rumore di fondo dell’Oceano”. Lo riporta l’emittente britannica Sky News. Il contrammiraglio John Mauger della Guardia costiera Usa che si sta occupando delle ricerche ha dichiarato a Sky News che le autorità proseguono le analisi ma che la Guardia costiera non sta attendendo un report completo per operare.

La Marina continuerà a cercare tutte le “informazioni disponibili” sui suoni subacquei rilevati, ma “ciò che è importante per me… è che dal momento del rilevamento abbiamo continuato a cercare nelle aree in cui è stato rilevato il rumore con i ROV che abbiamo, quindi non stiamo aspettando questa analisi per agire”, ha detto Mauger.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata