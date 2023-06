Agenti armati al Central Middlesex Hospital per un "incidente grave"

La polizia di Londra è intervenuta Central Middlesex Hospital, nella zona ovest della capitale britannica. Lo afferma l’emittente Lbc. Gli agenti sono stati chiamati per un “incidente grave“, dopo aver ricevuto segnalazioni per un possibile accoltellamento. Una persona è stata fermata.

Testimoni hanno detto che si stavano “rifugiando” in “stanze sicure” mentre agenti armati perlustravano l’ospedale. Una donna ha scritto: “Sono all’ospedale centrale di Middlesex nell’unità di dialisi e ci stiamo rifugiando in stanze sicure. Sul posto sono presenti poliziotti armati, descritti come un ‘incidente grave'”.

